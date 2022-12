Ucraina, esplode il quartier generale del gruppo Wagner: "Pesanti perdite"

11 dicembre 2022 a

Una forte esplosione è avvenuta nel quartier generale del gruppo di mercenari russi Wagner - i fedelissimi di Putin accusati dei crimini più atroci in Ucraina - a Kadiivka, nell'oblast di Luhansk. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare ucraina del Luhansk, Serhii Haidai. "Sono apparse foto su Internet, non nascondono neanche di aver avuto pesanti perdite", ha aggiunto. A quanto scrive Ukrainska Pravda, l'esplosione è avvenuta ieri in un albergo della città occupata. L'edificio è stato distrutto e i soccorritori stanno scavando fra le macerie.

Nel distretto di Melitopol della regione Ucraina di Zaporizhzhia attualmente sotto il controllo delle forze russe le grivne ucraine vengono gradualmente ritirate dalla circolazione delle reti commerciali e la pratica del passaporto forzato continua. Lo rende noto lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda.