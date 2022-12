Harry distrugge per sempre il rapporto con William: "Per proteggerlo..."

13 dicembre 2022 a

"Erano felici di mentire per proteggere mio fratello, non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggere noi": la rivelazione esplosiva arriva dal principe Harry, che parla così del futuro re d'Inghilterra William. E lo fa nel trailer della docuserie di cui è protagonista insieme alla moglie Meghan Markle su Netflix. La prima parte dello show è uscita lo scorso 8 dicembre, la seconda invece sarà disponibile a partire da giovedì 15.

La serie Netflix racconta la storia di Harry e Meghan, con particolare riferimento alla drastica decisione e alle reali motivazioni che li hanno portati a lasciare definitivamente il Regno Unito e la famiglia reale inglese. I primi tre episodi della docuserie hanno già fatto discutere parecchio la stampa internazionale. E pare che abbiano fatto infuriare gli stessi reali.

Pare, infatti, che William non abbia apprezzato il tema del razzismo nei confronti di Meghan. E non solo. Perché a farlo infuriare sarebbero state anche le dichiarazioni di Harry sulla famosa intervista che Lady Diana rilasciò a Panorama nel 1995. Il motivo? In passato William e Harry avrebbero promesso l'uno all'altro di non parlarne mai più. Durante quell'intervista, infatti, la principessa raccontava tutto ciò che non andava con l'allora principe Carlo e la vita difficile che viveva a Buckingham Palace.