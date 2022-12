Vladimir Putin, agenda azzerata e ore contate? "È per il tumore""

15 dicembre 2022 a

a

a

Nessun appuntamento tradizionale di fine anno per Vladimir Putin: il presidente russo ha deciso di cancellare tutti gli impegni dalla sua agenda. Cancellata anche la super conferenza stampa di Capodanno, un momento di solito importante, durante il quale centinaia di giornalisti russi e non solo potevano fargli delle domande. Si tratta dell'unico appuntamento dell'anno in cui lo zar si rendeva accessibile a tutti i media e non solo ai cronisti selezionati dal Cremlino.

"Né a Natale né a Capodanno": Peskov brutale contro Zelensky

Addio anche alla partita di hockey sul ghiaccio in piazza Rossa e alla consueta diretta televisiva con il popolo russo, un incontro virtuale della durata di tre o quattro ore durante le quali Putin rispondeva alle domande del pubblico e in alcuni casi si improvvisava Babbo Natale mandando regali ai bambini poveri o agli anziani di qualche provincia lontana. A fare scalpore, però, è soprattutto la cancellazione del discorso annuale sullo stato della nazione alle camere riunite. Anche perché in questo caso si tratta di un obbligo costituzionale. Lo zar, insomma, si renderà invisibile. E il motivo ancora non è chiaro. Il suo portavoce Dmitry Peskov non è stato in grado di chiarire la faccenda: ha parlato solo di "altre forme di comunicazione" che il presidente potrebbe adottare. "L'impressione - scrive Anna Zafesova su La Stampa - è che lo stesso Peskov non sia più in contatto con il suo principale".

"Se Putin cadesse dal balcone...". Zelesnky choc in mondovisione

Le ultime decisioni in fatto di eventi pubblici starebbero preoccupando anche la popolazione. Tra le teorie sulla sparizione dello zar, sarebbe tornata a circolare quella di una malattia invalidante, che non gli consentirebbe di fare nulla. Si tratterebbe, nello specifico, di tumore al colon. Secondo un'altra teoria, invece, Putin avrebbe paura per la sicurezza: un evento pubblico potrebbe essere l'occasione perfetta per colpirlo. Non aiutano le recenti dichiarazioni del leader ucraino Zelensky, secondo cui "se Putin muore, la guerra finirà". Infine, l'ultima teoria è che Putin non sappia davvero cosa dire, né sulla guerra in Ucraina né sui suoi obiettivi.