Vladimir Putin, la statua e il pene: umiliazione mondiale

Uno sfregio mondiale a Vladimir Putin. Fin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, lo scorso febbraio, l'Inghilterra si è segnalata come lo Stato forse più deciso e duro, a livello di politica e di opinione pubblica, contro la Russia e il suo leader. Caccia agli oligarchi e ai loro tesori, linea inflessibile sulle sanzioni e qualche passo forse addirittura eccessivo a livello diplomatico, con l'ex premier Boris Johnson che sembrava quasi tifare per uno scontro militare frontale tra l'Occidente e Mosca.

Questo 2022 nero si chiude però nel modo più clamoroso. A Bell End, sperduto villaggio di campagna nel Worcestershire, un gruppo di abitanti ha pensato bene di tassarsi per poter far realizzare una statua del presidente russo. Omaggio? Tutt'altro, perché la testa di Putin è inequivocabilmente a forma di glande. D'altronde, lo Zar ha vinto il poco onorevole titolo di "testa di c***o dell’anno" di Bell End.

Grande onore, visto che l'opera d'arte è stata eretta e posizionata in un parchetto del paese e ai passanti vengono gentilmente offerte anche delle uova (presumibilmente marce) da tirare contro l'effige del leader russo. Il coordinatore della protesta, sottolinea Dagospia, vende anche riproduzioni in miniatura della statua con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei rifugiati ucraini.

Amaramente ironico il commento di Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, che su Twitter ha pubblicato la foto della statua con queste parole: "Dopo questa mattina ho deciso di condividere questa notizia con voi". Il riferimento è alla pioggia di bombe che l'esercito russo ha scatenato su tutta l'Ucraina, a partire dalla capitale Kiev.