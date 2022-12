Meloni, clamorosa gaffe dell'Iraq: alle spalle del premier, questa bandiera

23 dicembre 2022 a

Strafalcione in Iraq. In occasione della visita di Giorgia Meloni al Primo Ministro Mohammed Shia al-Sudani, è andata in scena una vera e propria gaffe. A riportarla Ali Al-Mikdam, giornalista e ricercatore e fondatore di Iraq Future Center for democracy support. È lui, su Twitter, a commentare la foto che vede il presidente del Consiglio italiano e il suo omologo in piedi con dietro alcune bandiere: "Il premier iracheno riceve il Primo ministro italiano con bandiere irlandesi, non italiane!!! Questi dettagli dovrebbero essere organizzati con cura!". Proprio così. Alle spalle della Meloni spuntano le bandiere irlandesi.

La differenza è sottilissima: la bandiera italiana si differenzia da quella irlandese per il colore rosso al posto di quello arancione. E, guardando bene il cinguettio, si può notare come il Tricolore in realtà sfoggi un arancione sbiadito. Insomma, è la bandiera sbagliata. Errori a parte, la leader di Fratelli d'Italia si è detta molto contenta di essere in Iraq, "in quello che rappresenta la mia prima missione bilaterale fuori dall'Europa".

Ecco allora l'elogio: "L'Iraq è un Paese amico che ha dimostrato ancora una volta di credere nella democrazia con la recente formazione del Governo". La Meloni ha infine fatto notare "gli importanti passi avanti compiuti sul piano della sicurezza e della stabilità politica e che dal nostro punto di vista può guardare con ottimismo alla ricostruzione. L'Italia è da sempre in prima linea nel sostenere l'Iraq a 360 gradi. Lo facciamo anche nel quadro della Coalizione Anti Daesh: perché non vi può essere stabilità e prosperità in Medio Oriente senza un Iraq forte".