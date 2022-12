Vladimir Putin fa tremare il mondo a Natale: "11 incrociatori in assetto da guerra"

24 dicembre 2022 a

La guerra non si ferma nemmeno a Natale. L'armata di Putin continua a sfidare Kiev e proprio a poche ore dall'inizio delle Feste, la Marina russa ha fatto il passo decisivo. Infatti le forze russe hanno dispiegato nel mar Nero tre navi da guerra, armate con un totale di 20 missili Kalibr, armi usate spesso negli attacchi massicci contro l’Ucraina.

Lo rendono noto le forze navali ucraine, citate da Ukrainska pravda. "Vi sono almeno 11 incrociatori nemici in assetto da guerra nel mar Nero, tre di loro hanno a bordo missili Kalibr, con una capacità totale di fuoco di 20 missili", afferma la marina ucraina. Ieri una nave russa con missili Kalibr era entrata nel mar Nero per la prima volta dal 16 dicembre, quando vi fu un massiccio bombardamento dell’Ucraina. Intanto, secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'Ucraina, il presidente Zelensky starebbe preparando un piano di pace in 10 punti che dovrebbe presentare nei primi mesi del 2023. Sempre secondo fonti ucraine, il piano di pace sarebbe già stato discusso con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel recente bilaterale a Washington. Il piano potrebbe essere decisivo per approdare a un accordo di pace nel 2023 e mettere la parola fine a questa guerra che dura da ormai quasi un anno.