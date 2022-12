Bucha, per il massacro nessuna scusa: i negazionisti non li scordiamo

Iuri Maria Prado 27 dicembre 2022 a

Non chiederanno scusa. Non chiederà scusa il pensoso commentatore democratico, antifascista, antimafia, che sulla scena degli edifici rasi al suolo e degli ospedali inceneriti diceva che «Putin sta puntando sui suoi obiettivi, e nel frattempo cerca di non spaventare la popolazione».

Non chiederà scusa il vanaglorioso reporter di guerra, gonfio come un batrace di menzogna denazificatrice, che a proposito del massacro di Bucha indugiava sulla probabilità di messinscena perché accanto ai cadaveri mancavano bossoli e sangue. Non chiederà scusa la feccia pacifista che accreditava immonde investigazioni argomentando che «è legittimo porre domande».

Non ci saranno le scuse di questa gente a onorare l'elenco dei nomi dei massacrati che gli esecutori dell'operazione speciale, e i loro complici dell'informazione collaborazionista qui da noi, non sono riusciti a censurare e che ora emerge. I massacrati di Bucha non sapranno chi si impegnò a rinnegare il loro nome. Ma i responsabili di quel negazionismo noi li abbiamo visti all'opera. Non dimentichiamo ciò che è successo qui, se non vogliamo dimenticare ciò che è successo laggiù.