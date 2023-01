Londra, lo fanno alla finestra all'hotel dei vip: clamoroso, chi sono

10 gennaio 2023 a

Imbarazzo all'hotel dei vip di Londra, il Chiltern Firehouse. Una coppia è stata immortalata in atteggiamenti intimi di fronte alla finestra. I due, ripresi completamente senza vestiti, si sono lasciati andare a ben "45 minuti" di passione. A denunciare l'accaduto alcuni testimoni: "Avevano lasciato le luci accese nella stanza in modo che tutti potessero vederla". Poco prima lo stesso hotel e ristorante di proprietà dell'uomo d'affari americano Andre Balazs, aveva ospitato Dua Lipa.

Tra i volti noti come clienti abituali ci sono le modelle Kate Moss e Cara Delevingne, ma anche le cantanti Rita Ora e Noel Gallagher. Lo "spettacolo" ha infatti avuto luogo la stessa notte in cui Lipa è uscita con gli amici nel locale di lusso. Inutile dire che il filmato della focosa coppia è diventato in men che non si dica virale.

Tanti però i commenti di chi definisce "osceno" quanto accaduto. A maggior ragione se il racconto della testimone è vero. La ragazza ha ammesso che le luci erano appositamente accese. Insomma, un modo per farsi notare, che però rischia di gettare fango sull'hotel ben noto in città. Là dove molti famosissimi trascorrono le loro serate e i loro giorni in totale relax.