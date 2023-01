Re Carlo, "chissà se sono tuo padre": così ha rovinato Harry

10 gennaio 2023 a

"Chissà se sono realmente il tuo vero padre": questa la battuta con cui qualche volta re Carlo avrebbe preso in giro suo figlio Harry. A rivelarlo è stato lo stesso duca di Sussex nel suo libro, "Spare, uscito oggi. Pare, insomma, che l'attuale sovrano abbia ironizzato in passato sulle voci secondo cui il secondogenito di Lady Diana sarebbe figlio di uno dei suoi ex amanti, il maggiore James Hewitt. "A papà piaceva raccontare storie, e questa era una delle migliori del suo repertorio. Diceva: 'Chissà se sono davvero il Principe di Galles? Chissà se sono anche il tuo vero padre' - ha confessato Harry -. Rideva e rideva, anche se era uno scherzo poco divertente".

La casa editrice del volume che sta tanto facendo discutere, Penguin Random House, ha definito il volume "pieno di intuizioni, rivelazioni, auto-analisi e una saggezza duramente conquistata". All'interno del libro, Harry offre per la prima volta la sua visione - e quella della moglie Meghan - sul loro rapporto con la famiglia reale, fino alla cosiddetta Megxit, la rottura definitiva che ha portato i duchi di Sussex a lasciare Buckingham Palace e a trasferirsi negli Stati Uniti.

Il principe avrebbe confessato anche di non sapere ancora se andrà all’incoronazione del padre. Pare, però, che sia proprio Carlo a volerlo tagliare fuori dall'importante cerimonia, in programma il prossimo 6 maggio. Intanto, però, da Palazzo non arriva nessuna dichiarazione ufficiale. I reali preferiscono mantenere il silenzio, andando avanti con le loro vite come se nulla fosse.