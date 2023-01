Stati Uniti, tutti gli aerei a terra: prove tecniche di apocalisse?

11 gennaio 2023 a

Clamoroso negli Stati Uniti: tutti i voli aerei sono stati bloccati a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration. A riferirlo è stata l'agenzia stessa con un annuncio su Twitter. Nel comunicato, la Faa ha affermato che "sta lavorando per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree".

"Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema - si legge ancora nella nota dell'agenzia statunitense -. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi". Una situazione senza precedenti, fatta eccezione per i momenti successivi all'attacco terroristico dell'11 settembre 2001. Tante le testimonianze di persone bloccate negli aeroporti a causa di questa interruzione del servizio, secondo quanto riportano i media Usa.

Ma basta farsi un giro sui social per capire la portata del disagio causato da questo tilt. Un utente, per esempio, su Twitter ha scritto: "Bello quando prenoti un volo alle 6 del mattino cercando di evitare ritardi di viaggio, ma a causa di un problema del sistema FAA a livello nazionale il volo è comunque in ritardo. Sarà una lunga giornata". Pare, infatti, che intorno alle 6:30 locali siano stati registrati 760 ritardi negli Stati Uniti, secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware.