L'aereo si schianta in Nepal, disastro a Pokhara: immagini forti

Tragedia nei cieli del Nepal. Un aereo della Yeti Airlines con 72 persone a bordo, 68 passeggeri (tra cui diversi stranieri) e 4 membri dell'equipaggio è precipito e si è schiantato al suolo a Pokhara. E' giallo sul bilancio, in ogni caso drammatico: "Non c'è nessun superstite", secondo quanto riportato dall'emittente indiana News 18. Sui social sono comparse le prime immagini dello schianto, la nuvola di fumo, i soccorsi difficilissimi. E un video, in cui si vede il velivolo perdere il controllo e poi scendere a terra velocissimo.

No Survivors From Nepal Plane Crash — News 18 TV



Passenger list: 53 citizens of Nepal, 5 Indian, 4 Russian, 2 Koreans, 1 Argentinian, 1 Irish and a French national - according to airport authorities. pic.twitter.com/3M8sBxe3ok — Chris Same name on Bastyon & Gab (@cm677427) January 15, 2023

A testimoniare la concitazione e la confusione del momento, le dichiarazioni di Gurudatta Dhakal, assistente capo del distretto di Kaski, rilasciate all'agenzia di stampa Afk, che pochi minuti dopo l'annuncio della tv indiana ha invece parlato espressamente di superstiti: "Finora abbiamo recuperato 29 corpi e abbiamo anche inviato alcuni sopravvissuti in ospedale per le cure". Per il momento, si parla di almeno 67 morti certi.

Again Sad tragedy in the Airlines of Nepal. Yeti Airlines Crash Update: 40 dead bodies have been removed from the plane with crash going to Pokhara from Kathmandu and further investigation going on.

Rest in Peace pic.twitter.com/167wSz5QDB — Shivam Mishra (@ShivamWays) January 15, 2023

L'incidente aereo, le cui cause sono ancora da chiarire, conferma la drammatica crisi di sicurezza del Paese alle pendici dell'Himalaya, capitale mondiale delle scalate estreme. Una crisi dovuta sia alle condizioni meteo sia alla natura del terreno. Lo stesso aeroporto di Pokhara aveva riaperto da pochi giorni, nonostante gli allarmi lanciati dagli addetti al settore per la presenza delle impervie montagne a ridosso della pista. Il Paese ha registrato, secondo quanto ricordano i media indiani, 67 incidenti aerei negli ultimi 60 anni. Il più recente, prima dello schianto di oggi del velivolo della Yeti Airlines, è stato quello che ha interessato il volo Tara Air nel maggio 2022 da Pokhara a Jomsom, schiantatosi uccidendo 22 passeggeri.