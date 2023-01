Los Angeles, strage al Capodanno cinese: sparatoria e 9 morti

22 gennaio 2023 a

Sono nove i morti della sparatoria avvenuta nei dintorni di Los Angeles. Secondo quanto riferito dalla polizia nove persone sono state uccise in una sparatoria di massa in una città a est di Los Angeles dopo una celebrazione del capodanno lunare che ha attirato migliaia di persone. Il sergente Bob Boese del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che la sparatoria è avvenuta poco dopo le 22 ora locale di sabato in un'attività di Garvey Ave a Monterey Park. L'omicida è un uomo, ha aggiunto Boese.

La sparatoria è avvenuta a Monterey Park, una città di circa 60mila persone con una grande popolazione asiatica che si trova a circa 10 miglia (16 chilometri) dal centro di Los Angeles. dove migliaia di persone hanno partecipato al festival annuale del capodanno lunare. Seung Won Choi, proprietario del ristorante barbecue di pesce Clam House dall'altra parte della strada rispetto a dove è avvenuta la sparatoria, ha detto al Los Angles Times che tre persone si sono precipitate nella sua attività e gli hanno detto di chiudere a chiave la porta.

La gente ha anche detto a Choi che c'era un tiratore con una mitragliatrice. Choi ha detto che crede che la sparatoria sia avvenuta in una discoteca. Sabato è stato l'inizio del festival di due giorni, che è uno dei più grandi eventi del capodanno lunare nel sud della California.