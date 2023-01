Kate Middleton ricoverata d'urgenza in ospedale: come sta

24 gennaio 2023 a

Kate Middleton in ospedale. La futura Regina consorte, nonché moglie del principe William, sarebbe stata ricoverata d’urgenza a causa di un forte calo di peso. A darne notizia la rivista Neue Post, secondo cui a seguito delle sue tre gravidanze, Kate avrebbe subito un preoccupante dimagrimento. Addirittura si vocifera che Kate pesi appena 47 Kg. Il motivo? Gli insider parlano di alcuni screzi con Camilla.

Sembra che la moglie del Re Carlo stia cercando in tutti i modi di tenere a bada Catherine e abbia coinvolto anche i genitori della principessa, addirittura costretti ad entrare dalla porta di servizio quando arrivano a Palazzo. Per non parlare poi delle rivelazioni fatte da Harry nel suo ultimo libro "Spare".

A maggior ragione se si tiene conto della ricerca Ipsos. Quest'ultima afferma infatti che i principi del Galles non starebbero uscendo totalmente illesi dalle pesanti rivelazioni del principe Harry. I due hanno, infatti, perso qualche punto di popolarità: William ha perso ben 8 punti di consenso, e sua moglie, 7. Quanto basta a rattristare la futura Regina consorte che pagherebbe la pesante situazione anche dal punto di vista fisico. Una notizia comunque ancora non confermata ufficialmente da Buckingham Palace.