Ucraina, Usa pronti a inviare gli Abrams: cosa può cambiare

L’amministrazione Biden è propensa a inviare un numero significativo di carri armati Abrams in Ucraina, nell’ambito di un accordo diplomatico più ampio per venire incontro alla Germania e sbloccare la fornitura di Leopard 2 a Kiev. Lo ha riferito il Wall Street Journal, precisando che un annuncio potrebbe arrivare questa settimana. La decisione di Washington aprirebbe al via libera di Berlino all’invio di un numero minore di propri carri armati Leopard 2 e all’approvazione del trasferimento di un numero maggiore di carri armati di fabbricazione tedesca da parte di Polonia e altri Paesi all’Ucraina. In questo modo si risolverebbe la disputa aperta dall’indecisione di Berlino.





Nei giorni scorsi la Germania aveva indicato che si sarebbe impegnata all’invio dei Leopard 2 se l’amministrazione Biden avesse considerato l’invio dei propri carri armati. Il Pentagono si era detto contrario all’invio degli Abrams, sostenendo che questi mezzi corazzati hanno bisogno di grandi quantità di carburante e di altre situazioni logistiche che ne limiterebbero l’efficacia.





Secondo il Wsj, il cambiamento di posizione degli Usa sarebbe avvenuto "dopo la telefonata del 17 gennaio scorso tra il presidente Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante la quale Biden ha accettato di considerare l’invio dei tank Abrams anche contro il giudizio del Pentagono". Fonti tedesche hanno spiegato al giornale americano che la questione è stata al centro di "intensi negoziati tra Washington e Berlino per oltre una settimana ed ora appare in via di risoluzione".