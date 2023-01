Mosca smonta gli "Abrams": "Fermi con la neve", ma la verità è un'altra

25 gennaio 2023 a

I tank Abrams verso Kiev. Il presentatore russo Dmitrij Kiseliov viene così deluso nel giro di pochi giorni. Sì, perché durante il suo seguitissimo talk show Vesti Nedeli, Kiseliov ha sbeffeggiato gli Abrams americani spiegando - a suo dire - il motivo per cui gli Stati Uniti sembravano riluttanti a inviare a Kiev i loro carri armati. "Sono inadatti all'inverno. Bastano pochi centimetri di neve a fermarli", erano state le sue parole prima di paragonarli a una "mucca che si muove sul ghiaccio". La riprova? Un filmato apparso sul canale YouTube World of Real Tanks, Mondo dei veri Tank, in cui un Abrams veniva giù da una collinetta innevata.

Un vero scivolone per il presentatore che in realtà ha mostrano una tecnica di guida estrema, lo "slittamento controllato". E, come se non bastasse, a smentire Kiseliov ci pensa Mosca. "L'Abrams statunitense è un veicolo eccellente", ha detto senza mezzi termini l'analista militare Igor Korotchenko, membro del Consiglio pubblico del ministero della Difesa e direttore della rivista Difesa nazionale. La voce allineata al Cremlino, intervistata dalla testata online PolitRussia, ha poi aggiunto che "l'invio di questi carri armati alle forze armate ucraine in numero sufficiente e con l'addestramento di equipaggi tra il personale militare ucraino creerà un problema per noi, che in un modo o nell'altro dovrà essere risolto".

Intanto si apetta ancora l'ufficialità dell'invio degli Abrams da parte degli Usa. L'annuncio potrebbe comunque arrivare entro fine settimana e si inserisce all'interno di un accordo diplomatico più ampio per venire incontro alla Germania e sbloccare la fornitura di Leopard 2 a Kiev.