Re Carlo, la voce-bomba: "Cosa vuole dire su Harry"

30 gennaio 2023 a

a

a

La famiglia reale ha deciso di non commentare pubblicamente le rivelazioni fatte dal principe Harry nel suo libro, "Spare". A Palazzo, insomma, si è preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali, probabilmente per non alimentare troppo i pettegolezzi. Presto, però, le cose potrebbero cambiare. Pare che Re Carlo sia pronto a rompere il silenzio su questa ormai famosa biografia del suo secondogenito. Stando a un'indiscrezione, il sovrano d'Inghilterra, a poche settimane dall'incoronazione ufficiale, sarebbe disposto a rilasciare un'intervista alla Bbc.

Meghan Markle è sparita. "Harry è stato avvisato, ma...": cosa sta succedendo

Fino ad oggi, sia Carlo che William, diretti eredi al trono in linea di successione, hanno mantenuto il più stretto riserbo su gossip e indiscrezioni ma l'incoronazione di Carlo adesso cambierebbe tutto. Il pretesto per l'intervista sarebbe proprio l'incoronazione di portata storica, dopo quella della Regina Elisabetta II, avvenuta nel 1953. Nell'intervista esclusiva, il re potrebbe portare la propria versione dei fatti, prendendo così le difese della famiglia reale.

Kate Middleton ricoverata d'urgenza in ospedale: come sta

L'eventuale colloquio con la Bbc potrebbe essere un modo per rispondere alle accuse lanciate da Harry e da sua moglie, Meghan Markle, non solo nel libro ma anche nella docuserie di Netflix "Harry e Meghan". Stando a quanto riportato dal Mirror, a condurre l'intervista potrebbe essere Jonathan Dimbleby, 78 anni, amico di lunga data di Carlo.