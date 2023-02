Stati Uniti, pallone spia intercettato: alta tensione con la Cina

03 febbraio 2023 a

Il Pentagono ha intercettato un pallone spia cinese che ha sorvolato nei giorni scorsi il cielo nella zona nord degli Stati Uniti. Lo riporta la Nbc, che cita fonti della Difesa americana. Il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa dei rischi di danni per le persone a terra. Un alto funzionario della Difesa afferma che gli Stati Uniti hanno "un’altissima fiducia" che si tratti di un pallone cinese ad alta quota e afferma che stava sorvolando siti sensibili per raccogliere informazioni. Uno dei luoghi in cui è stato avvistato il pallone era il Montana, che ospita uno dei tre campi di silo missilistici nucleari della nazione presso la base aerea di Malmstrom, nel Montana. Un funzionario ha parlato a condizione di anonimato per discutere di informazioni sensibili. Il Pentagono ne ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per valutare tutte le opzioni. C’è stato un momento, in Montana, in cui il 'pallone spia' poteva essere colpito e abbattuto da uno degli F-22 Raptors che lo seguivano, senza provocare danni collaterali, ma non è stato spiegato perchè è stato lasciato proseguire.

Il Pentagono è sicuro che il pallone appartenga alla Cina e lo ha comunicato al governo di Pechino. Rappresentanti dell’amministrazione americana non hanno voluto dire se i cinesi hanno ammesso che fosse loro. E anche in Canada "è stato rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota e i suoi movimenti vengono monitorati attivamente dal Norad (North American Aerospace Defense Command ndr). I canadesi sono al sicuro e il Canada sta adottando misure per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo, compreso il monitoraggio di un potenziale secondo incidente". È quanto si legge in una nota del Dipartimento della Difesa Canadese in merito al possibile pallone spia cinese rilevato nella parte settentrionale del continente americano. "Le agenzie di intelligence canadesi - prosegue la nota - stanno lavorando con i partner americani e continuano ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare le informazioni sensibili del Canada dalle minacce dell’intelligence straniera".