Usa, rumors: missili ipersonici in Giappone schierati contro la Cina

05 febbraio 2023 a

a

a

Il caso, ovviamente e irrimediabilmente, si complica. Si parla delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, precipitate nel giro di poche ore in seguito all'avvistamento del pallone-spia di Pechino nei cieli degli States, pallone-spia che è stato abbattuto dall'aviazione militare a stelle e strisce quando si trovava al largo delle coste della Caroline.

Si apprende infatti che Washington, in seguito ai fatti delle ultime ore, avrebbe ipotizzato di schierare missili a medio raggio in Giappone, il tutto con l'obiettivo di rafforzare le difese contro la Cina nel Mar Cinese orientale e meridionale. A dar conto dell'indiscrezione è il quotidiano locale Sankei, rilanciato dall'agenzia di stampa Reuters, secondo cui Tokyo sta considerando l'isola meridionale di Kyushu come possibile località strategica dove posizionare i missili.

E ancora, tra le armi statunitensi che potrebbero essere dispiegate in Giappone, ci sarebbero anche armi ipersoniche a lungo raggio e Tomahawk. Da par suo, aggiunge sempre Sankei, il governo giapponese sarebbe pronto ad avviare una "seria discussione" sul tema. Il tutto mentre Pechino, dopo l'abbattimento del pallone-spia, parla apertamente della possibilità di "riservarsidelle reazioni" contro Washington. Il clima, insomma, è preoccupante: sullo sfondo il conflitto tra Russia e Ucraina, tra Occidente e resto del mondo. E ora, in primo piano, le montanti tensioni tra Usa e Pechino.