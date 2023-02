Terremoto in Turchia, Angelo Zen: chi è l'italiano disperso

07 febbraio 2023 a

a

a

Il terremoto che ha colpito Siria e Turchia è una tragedia enorme: il bilancio ha già superato le 5mila vittime, con l’Oms che teme che possa salire addirittura a quota 20mila. Dopo la forte scossa, la Farnesina si è messa al lavoro per rintracciare gli italiani coinvolti: l’unico che non è stato possibile rintracciare si chiama Angelo Zen, un 50enne della provincia di Vicenza che al momento della catastrofe si trovava a Kahramanmaras, città turca di oltre un milione di abitanti.

In collegamento con il Tg3, il ministro Antonio Tajani ha fatto il punto della situazione: “È irrintracciabile, non sappiamo dove sia né cosa gli sia accaduto. Siamo in contatto costante con la famiglia, abbiamo parlato poco fa con loro. Abbiamo avuto delega a dare tutte le informazioni chiediamo a tutti gli organi di stampa massima riservatezza e rispetto per la famiglia. Le notizie sono tutte molto imprecise, non sappiamo dove fosse al momento della scossa né se si trovasse in un hotel. Per il resto siamo riusciti a contattare tutti gli italiani presenti nella zona del terremoto”.

Anche Luca Zaia, in qualità di governatore del Veneto, ha espresso preoccupazione per il 50enne irrintracciabile: “Ho appreso con grande apprensione la notizia che il disperso italiano sotto le macerie del tragico terremoto che ha investito la Turchia è un cittadino veneto. Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l’evolversi delle ricerche, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento chiedo a tutti gli operatori dell’informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse”.