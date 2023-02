Moldavia, "spazio aereo chiuso per un'ora": Putin scatena il terrore?

14 febbraio 2023 a

Chiuso per alcuni minuti lo spazio aereo in Moldavia. Tensione alle stelle dopo l'annuncio della compagnia Air Moldova, che sulla sua pagina Facebook ha invitato i passeggeri a mantenere comunque la calma. Secondo quanto riportato dai media moldavi, il motivo della chiusura sarebbe stato un drone. Secondo un'altra versione, invece, la "colpa" sarebbe di un missile russo. Insomma, l'ennesima provocazione di Vladimir Putin.

DW ha scritto un tweet in lingua russa: "Lo spazio aereo della Moldova è chiuso, secondo Air Moldova. La compagnia aerea ha invitato i passeggeri a mantenere la calma e a seguire gli annunci. Le ragioni non sono state spiegate. Di recente, il ministero della Difesa moldavo ha riferito che un missile russo ha attraversato lo spazio aereo del Paese". Un'altra compagnia aerea, HiSky, aveva fatto sapere che la chiusura dei cieli sarebbe durata ben quattro ore. In realtà la riapertura è avvenuta dopo circa mezz'ora. Lo ha comunicato l'Aviazione civile di Chisinau citata dalla Tass.

Nel frattempo, momenti di panico ci sono stati anche in Polonia. Il Ministero della Difesa olandese ha fatto sapere che due suoi caccia F-35, dopo avere intercettato ieri una formazione di tre aerei militari russi sopra la Polonia, li hanno scortati fuori da quello spazio aereo. Lo si legge su diversi media internazionali.