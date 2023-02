Lufthansa in tilt: "Salta tutto", caos nei cieli. Cosa sta succedendo

15 febbraio 2023 a

a

a

Caos nei cieli europei e non solo. Un tilt dei sistemi informatici ha costretto infatti la compagnia tedesca Lufthansa a cancellare e ritardare i voli delle sue diverse compagnie aeree. La compagnia non ha specificato immediatamente quali siano gli aeroporti interessati, ma il tabellone delle partenze del suo hub di Francoforte mostra una serie di cancellazioni. "Attualmente le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa sono interessate da un’interruzione informatica", ha twittato la compagnia. "Questo sta causando ritardi e cancellazioni di voli. Ci rammarichiamo per i disagi che questo sta provocando ai nostri passeggeri".

Il gruppo ha quindi riunito immediatamente un team di crisi che ha lavorato per determinare la causa e l'entità dell’interruzione, poi rintracciata nella rottura di alcuni cavi di Deutsche Telekom durante i lavori in un cantiere a Francoforte. Le riparazioni, comunica Lufthansa, andranno avanti fino a oggi pomeriggio.

"Già nel 2021...": attacco hacker all'Italia, il sospetto e le accuse dell'esperto

Il quotidiano tedesco Bild parla di scene di "caos" agli aeroporti di Francoforte e Monaco, riferendo di problemi con i sistemi di check-in e imbarco. Il gruppo Lufthansa comprende il suo marchio omonimo e le compagnie di bandiera Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss. La compagnia controlla anche il vettore low-cost Eurowings e altre compagnie aeree minori. In totale, il gruppo gestisce circa 700 aeromobili.