Botikov, ucciso in casa a Mosca lo scienziato del vaccino anti Covid

Giallo a Mosca: è stato "strangolato a morte con una cintura" Andrey Botikov, 47 anni, uno degli scienziati che ha contribuito a creare il vaccino russo contro il Covid-19, lo Sputnik. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tass, molto vicina al Cremlino, affermando che il ricercatore è stato "assassinato nel suo appartamento nel nord-ovest" della Capitale. Botikov aveva lavorato per il Centro nazionale di ricerca per l'epidemiologia e la microbiologia sul vaccino Sputnik V. La Tass aggiunge che un uomo di 29 anni si è dichiarato colpevole dell'omicidio. Secondo gli investigatori, prosegue l'agenzia di stampa, l'omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite domestica per non meglio precisate ragioni.

Qualche dettaglio in più viene però fornito da Meduza, agenzia di stampa indipendente russa che opera però fuori dai confini nazionali per sfuggire alle maglie della censura del regime di Vladimir Putin. Secondo quanto riportato da Meduza, Botikov sarebbe il proprietario dell'appartamento in cui viveva il 29enne sospettato dell'omicidio. Botikov era ricercatore presso il centro Gamaleya di Mosca. Lo scienziato è stato insignito di una medaglia al merito proprio per aver contribuito a sviluppare il vaccino anti-covid Sputnik, adottato anche dalla Repubblica di San Marino per le prime due dosi, prima di passare a Pfizer per il terzo richiamo.