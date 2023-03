Russia, l'annuncio nella notte: "Parte Est di Bakhmut sotto il nostro controllo"

08 marzo 2023 a

a

a

La guerra in Ucraina non si ferma e si fa sempre più cruenta. Adesso l'epicentro dei combattimenti è Bakhmut, la città diventata il simbolo della resa dei conti finale tra l'esercito di Kiev e quello di Mosca. Come è noto nei giorni scorsi il comandante in capo delle forse ucraine ha chiesto il ritiro dalla città per riorganizzare le truppe. Una mossa che non è stata gradita da Zelensky che invece ha chiesto di mantenere le posizioni alle truppe mettendo in discussione proprio le parole del generale. Ma nelle ultime ore le cose per gli ucraini si sono messe male. Le forze russe controllano l’intera parte orientale di Bakhmut, nella regione orientale ucraina di Donetsk.

Lo ha annunciato il capo del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin. "Tutta la parte a est del fiume Bakhmutka è completamente sotto il controllo della Wagner", ha assicurato. Secondo un portavoce della regione, piccoli gruppi di truppe ucraine si stanno ritirando caoticamente lungo le strade di campagna. Allo stesso tempo, le strade asfaltate che portano alla città sono interrotte e controllate dall’artiglieria russa, e le strade fangose impediscono al nemico di spostare i rinforzi lungo le strade di campagna. Un annuncio che cambia radicalmente gli equilibri sul campo. La contro-offensiva russa dunque è entrata nel vivo e adesso per le truppe ucraine potrebbe arrivare il colpo finale su Bakhmut, i russi infatti hanno deciso di proseguire nell'avanzata per conquistare l'intera città.