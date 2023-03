Qatargate, Panzeri: "Erano troppi, buttavo contanti nella spazzatura"

08 marzo 2023 a

a

a

Le rivelazioni che Andrea Panzeri ha fatto agli investigatori della Procura federale belga nel corso dei due interrogatori ai quali è stato sottoposto iniziano a filtrare sulla stampa internazionale. La tv tedesca Deutsche Welle ha visionato i verbali dell’inchiesta Qatargate e ha reso pubbliche diverse informazioni svelate dall’ex eurodeputato di Articolo 1, che ha stretto un accordo con le autorità belghe per una riduzione della pena da cinque a un anno in cambio di una confessione.

Il "golpe" del Marocco e l'ombra di Macron: ecco chi minaccia l'Italia

Panzeri ha praticamente vuotato il sacco sul giro di corruzione messo in piedi dal Qatar per orientare i giudizi del Parlamento europeo per quanto concerne il tema dei diritti umani. Il giro di mazzette era iniziato addirittura nel 2014, con il Marocco protagonista, ma si è fatto più “serio” con l’entrata in scena del Qatar, che ha stretto un accordo pesantissimo con Panzeri e il suo assistente Francesco Giorgi: si trattava di un milione di euro a testa per il 2018 e il 2019.

"Eletti coi voti del Marocco": Panzeri confessa, il Pd è ufficialmente morto

Panzeri ha svelato che la maggior parte del denaro arrivava tramite un uomo d’affari turco e il suo avvocato a Londra. Addirittura a un certo punto le mazzette sono diventate “fastidiose” perché erano troppe: Panzeri non sapeva più cosa farsene di così tanto contante, decidendo un giorno di gettarne un po’ in un bidone della spazzatura mentre tornava a casa. C’è anche un altro aneddoto curioso svelato da Panzeri: una volta gli sono stati rubati 15mila euro in contati dalla valigia mentre era su un treno Parigi-Bruxelles.