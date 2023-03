Russia, "attacco nucleare in corso": terrore per il messaggio su radio e tv

09 marzo 2023 a

Un falso allarme ha gettato nel panico alcune zone della Russia. "È stato condotto un attacco nucleare. Recatevi immediatamente nei rifugi e prendete le pillole di iodio", è stato il messaggio trasmesso da tv e radio di alcune Regioni. Nulla di cui preoccuparsi però. Le autorità hanno subito fatto sapere che l'allarme altro non è che il risultato di un attacco hacker. Secondo Ukrinform, l'allarme è stato diffuso a Ekaterinburg e nella regione di Sverdlovsk. Lo stesso ministero russo per le Situazioni di emergenza ha confermato che i server radiofonici e televisivi sono stati violati. Infatti si stanno diffondendo sul web le immagini delle televisioni russe che trasmettono il messaggio di allarme.

Chi ci sia dietro non è dato sapersi, ma con ogni probabilità si tratta di una rimostranza alla guerra in Ucraina. D'altronde, oltre al conflitto, Mosca è stata responsabile di diversi attacchi hacker. Nel mirino anche l'Italia. L'ultimo quello arrivato dopo il viaggio di Giorgia Meloni a Kiev. In mattinata numerosi siti italiani, tra cui quello del governo, delle banche e di alcune imprese, sono rimasti fermi.

In quel caso si è trattato di un attacco Ddos per mano di un collettivo filorusso. "L’Italia - faceva sapere su Telegram NoName057 - fornirà all’Ucraina il pacchetto di aiuti militari che comprende 3 tipi di sistemi di difesa antiaerea. Oggi continueremo il nostro affascinante viaggio nella russofobica Italia". Dietro NoName ci sarebbe un collettivo di hacker vicini ai servizi segreti esteri russi, il Servizio di intelligence internazionale. I loro attacchi, ha spiegato un report di Google Mandiant, sono piuttosto sofisticati e difficili da prevedere.