Lotteria, vince 1,3 milioni di euro? La clamorosa scelta spiazza tutti

I soldi non hanno cambiato il suo stile di vita. Nonostante una vincita di circa 1,3 milioni di euro alla lotteria britannica, il fortunato ha comunque scelto di tornare a lavorare al Mc'Donald's. Tutto vero, Luke Pittard, all'epoca 29enne, vinse nel 2006 alla lotteria britannica tornando comunque sul suo posto di lavoro. Il motivo? "Gli mancavano i suoi amici".

Il ragazzo vinse il premio quando lavorava ancora con la sua ragazza e guadagnava circa 7,5 euro l'ora. Dopo un periodo di pausa, Luke è tornato dietro il bancone: "Molti dei miei vecchi colleghi di McDonald's sono venuti al mio matrimonio e sono rimasto in contatto con loro per tutto questo tempo, quindi ho pensato: 'Perché non tornare?'".

E ancora: "Tutto per me stava diventando noioso, ripetitivo e sono ingrassato. Non ho smesso di mangiare. Mi piace il lavoro. È meglio che stare a casa tutto il giorno. Alcune persone pensano che io non sia molto a posto con la testa. Ma dico a tutti che ci sono cose più importanti nella vita che avere soldi". Entusiasta della scelta del giovane anche il suo datore di lavoro: "Sono contento che abbia avuto il tempo di godersi la sua vincita, però mi piace averlo qui, perché è come se non se ne fosse mai andato!".