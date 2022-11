Vicenza, vince 2 milioni col "Gratta e vinci": "Da domani...", decisione drastica

14 novembre 2022 a

Acquista un gratta e vinci da 20 euro e vince 2 milioni di euro. Il fortunato vincitore è un cliente di una tabaccheria di Vicenza, in viale Verona. "Non credeva ai suoi occhi", racconta l'esercente: "Ha controllato il biglietto due volte e così ho fatto anch'io quando me lo ha consegnato, perché è una cosa che non si vede tutti i giorni. Siamo contenti perché è una persona che ne aveva bisogno e se lo merita. È un operaio della zona, sulla cinquantina, sposato e padre di tre figli".

Stando alla ricostruzione del titolare della tabacchiera, il 50enne ha comprato il biglietto vincente Maxi miliardario, sabato scorso, poco prima di pranzo, insieme a sua moglie, e lo ha grattato lì, sul posto, quando a un certo punto, i suoi occhi hanno svelato l'enorme sorpresa. Incredulo, è esploso di gioia, abbracciando la moglie con tutte le forze. "Ti prego, dimmi che me ne vado in pensione", ha detto al titolare quando gli ha chiesto di verificare la vincita.

"È la vincita più alta mai fatta in questa tabaccheria e, crediamo, una delle più importanti di tutta la città. Vincite così grosse sono rare", ha proseguito il titolare, che intanto ha fotocopiato il tagliando fortunato per tappezzare il negozio. Il neo milionario e la moglie, dopo averli ringraziati del colpo fortunato, sono tornati a casa dai figli per comunicargli la lieta notizia. "Lo conosciamo e siamo sicuri che tornerà presto per festeggiare anche assieme a noi", scommettono in tabaccheria.