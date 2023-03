Bombardieri Usa sui cieli del Mediterraneo: l'operazione top-secret

10 marzo 2023 a

a

a

Una coppia di bombardieri B-52 ha sorvolato per diverse ore i Paesi del Mar Nero più esposti al pericolo del Cremlino, dopo che i russi hanno lanciato un’offensiva missilistica contro Kiev. Stando a quanto riporta La Repubblica, si è trattato di una missione voluta dagli Stati Uniti per rassicurare gli alleati e mettere in guardia Vladimir Putin, che ha impiegato sei armi supersoniche contro cui non esistono scudi anti-aerei efficaci.

“La coppia di bombardieri - ha spiegato Gianluca Di Feo su La Repubblica - infatti ha tenuto accesi i trasmettitori di posizione, cosa che in genere i velivoli militari non fanno: una scelta che ha permesso a tutti di seguirne gli spostamenti verso l’area del conflitto”. Tra l’altro i B-52, che sono decollati dalla base spagnola di Moron de La Frontera, hanno sorvolato anche l’Italia: sono passati per Palermo, la Calabria e il Salento per poi proseguire verso la Bulgaria e la Romania. Infine si sono avvicinati al confine dell’Ucraina e alla Moldavia e sono tornati indietro passando sopra le Marche e la Toscana.

“Dall’inizio dell’invasione russa - ha ricordato Di Feo - ci sono state almeno altre due missioni ‘visibili’ dei bombardieri: in quell’occasione sono stati raggiunti da caccia dei Paesi Nato che sorvolavano, segno che si trattava di operazioni pianificate con largo anticipo. Quella di ieri è stata una spedizione solitaria, circostanza che fa pensare a un’iniziativa decisa all’ultimo momento in risposta all’offensiva russa”.