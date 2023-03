Varoufakis pestato a sangue al ristorante: "Vieni bast***o"

11 marzo 2023 a

È stato picchiato da un gruppo di sconosciuti l'ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis. È successo ieri sera in un ristorante ad Atene, nel quartiere anarchico di Exarchia. Il politico, dopo essere stato colpito al volto, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una frattura della cavità nasale. Lo riporta il sito di Efimerida ton Syntakton, citato dal Corriere della Sera.

Secondo i media locali, Varoufakis stava cenando con dei sostenitori del suo partito, Mera25 (conosciuto in Europa come Diem25), prima dell’aggressione, al ristorante. Il gruppo di persone avrebbe urlato: "Vieni fuori basta**o che hai firmato i memorandum", riferendosi agli accordi economici siglati dalla Grecia con Fmi, Ue e Bce dopo la grave crisi economica del 2010. Accordi di cui Varoufakis è stato negli anni un forte contestatore. Dopo aver sentito l’urlo che lo richiamava, l'ex ministro si sarebbe avvicinato nel tentativo di parlare con chi lo stava insultando. Ma la risposta è stata piuttosto violenta: al politico infatti sarebbe stato spaccato il naso. Proprio davanti allo stesso locale, come ricorda Open, nel 2015 Varoufakis aveva subito un’aggressione simile a quella di oggi.

Mera25 sui social ha definito l'episodio uno "sfacciato attacco fascista da parte di bulli provocatori", mentre il portavoce del governo Yannis Economou ha condannato l'episodio: "Nella nostra democrazia non c'è spazio per la prepotenza e non c'è tolleranza per alcuna forma di violenza. La polizia greca farà tutto il necessario per assicurare i responsabili alla giustizia".