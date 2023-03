Putin, chi gli consegna l'Ucraina: "Mi candido contro Zelensky"

11 marzo 2023 a

Yevgeny Prigozhin ha annunciato che intende candidarsi alle elezioni presidenziali dell’anno prossimo. Il capo del gruppo di mercenari Wagner ha registrato un messaggio video probabilmente a Bakhmut, dove c’è il fronte più caldo di questa fase del conflitto: conquistare questa città sarebbe fondamentale per la Russia, che avrebbe poi strada libera nell’Ucraina orientale.

Sullo sfondo del video di Prigozhin si sentono colpi d’arma da fuoco. Il 61enne vuole candidarsi contro l’attuale presidente Volodymyr Zelensky e il suo precedessore Petro Poroshenko. Ovviamente il capo del gruppo Wagner è schierato dalla parte di Vladimir Putin, come ha ribadito in un recente video pubblicato su Telegram e ripreso anche dalla Cnn: “Qual è il nostro obiettivo? Perché stiamo combattendo? L’obiettivo è semplice. Per non disonorare le armi russe, per non disonorare la Russia, per non portare la Russia al punto in cui crolla da solo”.

Inoltre Prigozhin ha rivolto un appello al Cremlino, chiedendo diecimila tonnellate di munizioni per poter continuare a combattere a Bakhmut. La richiesta è avvenuta in maniera un po’ bizzarra, dato che Prigozhin si è fatto ritrarre in piedi sul tetto di una casa distrutta. “Vinceremo”, ha dichiarato il capo dei mercenari, aggiungendo che serve mezzo milione di dollari al mese per poter continuare questa campagna.