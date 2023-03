Polveriera-Francia, "Parigi a fuoco e Macron...": perché può venire giù tutto

17 marzo 2023 a

I manifestanti che hanno improvvisato una protesta a Place de la Concorde, a Parigi, hanno montato delle barricate davanti alle forze dell’ordine ed è anche stato acceso un fuoco. Le barricate, secondo la stampa francese, sono composte di transenne di cantieri tolte dalla strada e trasportate di fronte agli schieramenti degli agenti antisommossa, protetti da caschi e scudi, da manifestanti vestiti di nero e mascherati.

Sono anche stati staccati sampietrini dalla strada e dei pezzi di legno ammonticchiati per alimentare il fuoco. Uno degli slogan urlati dalle circa 2.500 persone presenti alla manifestazione non autorizzata è "Paris en feu et Macron au milieu", ovvero "Parigi in fiamme e Macron al centro". La polizia, riporta Le Monde, ha utilizzato i lacrimogeni per cercare di fermare i manifestanti.

Intanto, sono 310, di cui 258 solo a Parigi, le persone arrestate in Francia in queste ore dopo le manifestazioni scoppiate in seguito all’approvazione della riforma delle pensioni senza il voto del Parlamento. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Gerald Darmanin intervenendo ai microfoni di Rtl. "L’opposizione è legittima, manifestare è legittimo, il caos non lo è", ha sottolineato.