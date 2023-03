Putin-Xi, l'incontro: "Interesse per il piano di pace". Poi, voci sulla telefonata

20 marzo 2023 a

Al Cremlino il clima tra Vladimir Putin e Xi Jinping è cordiale e amichevole. "Caro signor presidente, caro amico, benvenuto in Russia, a Mosca", esordisce il presidente russo all'inizio dell'incontro informale con il presidente cinese, "sono lieto di avere l’opportunità di congratularmi personalmente per la rielezione a capo dello Stato cinese". I due avranno poi un incontro formale domani 21 marzo. "Come sai, noi siamo sempre pronti a negoziati", ha aggiunto lo zar, "discuteremo tutte queste questioni, compresi i vostri suggerimenti". Il presidente russo si è così riferito alle proposte avanzate dalla Cina per mettere fine alla "crisi acuita" in Ucraina. Un piano di pace con cui il governo russo "ha familiarizzato", aggiunge Putin.

Lo zar ha infatti sottolineato di aver letto attentamente le proposte della Cina per il superamento della crisi in Ucraina: "Abbiamo studiato la sua proposta su un piano di pace, noi siamo sempre pronti e aperti a un piano negoziale, studieremo tutte le questioni anche con voi".

Ora Xi Jinping chiamerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky? "Se vai a Mosca e ti siedi per tre giorni con il presidente Putin per avere il suo punto di vista su una guerra che ha iniziato e a cui potrebbe porre fine oggi, dovresti almeno alzare il telefono e parlare con il presidente Zelensky per conoscere la prospettiva ucraina", sbotta John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, parlando a Cnn This Morning.

Per ora di questa telefonata non si ha certezza. L'unica cosa sicura è che l'alleanza tra Russia e Cina è ben salda. "Entrambi i nostri Paesi stanno compiendo grandi sforzi per lo sviluppo e la prosperità. Ci siamo posti il ​​compito di realizzare la modernizzazione secondo il modello cinese. Anche la Russia ha obiettivi ambiziosi", sottolinea Xi Jinping durante il faccia a faccia con Putin, aggiungendo di essere fiducioso che "con la nostra cooperazione e stretta interazione, raggiungeremo sicuramente questi obiettivi".