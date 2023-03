Macron, "cos'ha fatto sparire in diretta": francesi furiosi

23 marzo 2023 a

Il presidente Emmanuel Macron, al centro della dura protesta dei francesi per l'innalzamento dell'età pensionabile, continua a inanellare errori su errori. Anche di immagine. L'ultimo scandalo è stato sollevato dalla deputata de La France Insoumise, Clémence Guetté, che su Twitter ha fa notare come il presidente Macron durante l'intervista di ieri in diretta tv dall'Eliseo a un certo punto abbia messo le mani sotto il tavolo e dopo aver armeggiato un po' le rimetta sopra, ma senza orologio al polso. "Al momento di parlare dei salari minimi", ha commentato Clémence Guetté, "ecco che il presidente si toglie il suo bell'orologio di lusso, sotto il tavolo".

Il tweet della Guetté è diventato nel giro di poco virale creando imbarazzo all'Eliseo tanto che fonti vicine a Macron sono dovute intervenire alla radio France Info. "Contrariamente a quanto affermato sui social network il presidente non ha tolto l'orologio per nasconderlo, ma perché l'aveva appena battuto con forza contro il tavolo", hanno fatto sapere per placare gli animi dopo che alcuni internauti avevano notato che il gioiello in questione era o un FP Journe, il cui importo salirebbe a 80.000 euro, oppure un Belle & Ross, il cui prezzo oscillerebbe tra i 2.000 e i 5.000 euro. In realtà, precisano dall'Eliseo il modello indossato dal capo dello Stato francese è un BRV192 di Bell & Ross personalizzato con le insegne della Presidenza della Repubblica. Si tratta di un modello venduto in commercio a circa 2.000 euro: "lo indossa tutti i giorni da oltre un anno e mezzo", precisa l'entourage di Macron.

C'è però una domanda che si fanno un po' tutti: mentre si discuteva della questione dei salari e il potere d’acquisto del popolo francese non è mai stato così basso, era il caso di indossare un gioiello del genere? Forse ci ha pensato lo stesso Macron o forse qualcuno dei suoi consiglieri che da fuori campo gli ha fatto notare che tale orologio avrebbe distanziato lui ancora di più dalla folla famosa che lo sta sfidando per le strade. Il dubbio rimane, ma non è una giustificazione neanche quella di evitare di sbatterlo sul tavolo mentre gesticolava. Infatti, avrebbe potuto semplicemente decidere di togliersi l’orologio per non danneggiarlo ed evitare rumori estranei durante l’intervista.