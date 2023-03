Vladimir Putin, "ecco dove dorme": lo zar travolto dalla paranoia

28 marzo 2023 a

A causa dello stress provocato dalla guerra in Ucraina, Vladimir Putin non starebbe dormendo a casa. Pare che trascorra notte e giorno nel suo ufficio al Cremlino. Il presidente russo avrebbe addirittura abbandonato la sua presunta amante, l'ex ginnasta Alina Kabaeva, e i suoi figli, proprio per stare nelle vicinanze del suo ufficio. Stando alla versione riportata dai media russi, lo zar avrebbe preso questa decisione principalmente per motivi di sicurezza.

Prima, invece, Putin viveva nella sua residenza ufficiale a Novo-Ogaryovo, fuori Mosca. Stando a delle voci piuttosto recenti, pare che talvolta condividesse anche un "castello" con la Kabaeva. L'appartamento-ufficio in cui starebbe vivendo ora, invece, dovrebbe trovarsi nel Palazzo del Senato e sarebbe stato progettato dall'architetto russo Matvey Kazakov tra il 1776 e il 1787. Secondo i media russi e ucraini, ma anche secondo il Mirror, dietro la scelta di Putin di dormire al Cremlino ci sarebbe un forte stress provocato dalla guerra.

Putin, tra l'altro, ha ammesso di aver ospitato il presidente cinese Xi Jinping nel suo appartamento al Cremlino durante la visita di Stato della scorsa settimana. In un'intervista televisiva ha dichiarato: "Ho un appartamento qui, dove ultimamente passo molto tempo". Il suo portavoce Dmitry Peskov ha rivelato che Putin ha trascorso parecchio tempo nel suo ufficio "dall'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina. Usa questo appartamento perché la sua agenda di lavoro è fitta".