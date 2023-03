Francia, "no" definitivo all'estradizione dei terroristi rossi

28 marzo 2023 a

Niente da fare: ora non ci sono più possibilità per riportare in Italia i dieci terroristi che riparano da anni in Francia. La Corte di Cassazione transalpina infatti ha detto definitivamente "no" all'estradizione dei dieci terroristi, richiesta avanzata dal governo italiano e appoggiata da quello francese di Emmanuel Macron.

La Cassazione conferma il giudizio che fu espresso dalla Chambre d'Instrucion di Parigi nell'aprile del 2021 e sottoscritto un anno dopo dalla Corte d'Appello. Il nome più pesante tra i dieci terroristi che potranno continuare a godere dell'impunità in Francia è quello di Giorgio Pietrostefani, ex militante di Lotta Continua condannato per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi.

Secondo la Suprema Corte francese sarebbero "sufficienti" le motivazioni fornite nei precedenti gradi di giudizio per negare l'estradizione. La Chambre d'Instruction aveva infatti ritenuto che in Italia i terroristi non avessero potuto godere di un equo processo poiché giudicati in contumacia. E ancora, rimarcava come trascorsi 40 anni dai fatti contestati, quelle persone si fossero ricostruite vita e famiglia. Prevale per la corte francese il diritto a rispettare le vite private. Con buona pace del sangue delle vittime ei di cerca ancora giustizia.