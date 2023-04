Russia, Putin allo sbando: "Come si è bruciato le spie"

04 aprile 2023 a

Tam-tam impazzito in Germania: il governo federale starebbe infatti preparando l'espulsione dal Paese di diplomatici russi sospettati di spionaggio. Allo stesso tempo, l'esecutivo tedesco intende richiamare dalla Russia propri rappresentanti, anticipando la ritorsione di Mosca. Questo è quanto hanno rivelato le emittenti tv "Wdr" e "Ndr", le quali citano fonti dell'apparato di sicurezza della Germania.

Ad aprile scorso, il ministero degli Esteri tedesco dichiarò "persona non gradita" 40 diplomatici dell'ambasciata russa a Berlino, ritenuti agenti dell'intelligence russa. La mossa, presa in coordinamento con altri Stati membri a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, portò all'espulsione di circa 400 rappresentanti di Mosca dall'Unione europea.

Ed in questo momento, con il perdurare della guerra in Ucraina, il Cremlino e Vladimir Putin hanno un impellente bisogno di informazioni, ragione per la quale aumenta l'attività di spionaggio, con maggiore pressione sui proprio agenti all'estero affinché ottengano risultati tangibili. Le spie russe sarebbero "sempre più disposte a correre dei rischi, commettendo errori sempre più spesso".

Nel frattempo, tra arresti e condanne al carcere, la Germania sta sfoltendo i ranghi dei collaboratori tedeschi dell'intelligence al soldo del Cremlino. A tal proposito si sta rivelando importante la fretta con cui agiscono i servizi segreti russi, evidentemente nel panico: gli informatori infiltrati nelle autorità teutoniche non verrebbero infatti coltivati così come deve essere fatto in simili circostanze, ma spinti all'azione rapida, con l'aumento esponenziale della possibilità di essere scoperti.

Infine, nonostante i sospetti che lo colpiscono, si segnala come all'ambasciata russa a Berlino resti l'addetto alla difesa, il generale di divisione Sergej Chukrov. Come per i direttori dei centri dell'intelligence presso le rappresentanze di altri Paesi, le autorità della sicurezza tedesche attribuiscono notevole importanza a questo canale di comunicazione. Interpellato da "Wdr" e "Ndr", il ministero degli Esteri della Germania non ha negato che sta preparando l'espulsione di altri diplomatici russi, limitandosi ad affermare che tale provvedimento "non è attualmente previsto". Sarà vero?