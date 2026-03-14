Qualche idea per la pace in Medio Oriente

Una certa diffusa ansia che si respira nella società italiana deriva innanzi tutto dal non capire che cosa si possa fare per governare una situazione internazionale per tanti versi preoccupante. Se un feroce regime come quello iraniano stermina nel giro di pochi giorni decine di migliaia di suoi giovani, ragazze e cittadini, e intanto riprende a prepararsi una bomba atomica e ad allargare il suo arsenale di missili a lunga gittata, è evidente che soggetti con alte responsabilità nel mondo (gli Stati Uniti) e nel Medio Oriente (anche Israele) non possano far finta niente. Ma quel che disorienta è che Washington non eserciti le sue scelte che magari potrebbero essere obbligatorie, grazie a qualche forma di leadership, bensì usando uno stile di azione unilaterale e per di più non di rado condito da sgradevoli retoriche.

Detto questo le vicende in corso in Iran non possono essere affrontate solo dal punta di visto del pur niente affatto secondario “metodo” di leadership. La risposta iraniana all’intervento israeliano-americano conferma il carattere terroristico-omicida del regime degli ayatollah, con uno sfondo fanatico-apocalittico: con cioè l’idea di sprofondare tutto il mondo non solo Washington e Gerusalemme nella loro vendetta. E quindi, al di là di tutte le divergenze, c’è l’esigenza di una qualche pur limitata strategia occidentale per evitare qualche catastrofe. L’ansia di cui si diceva nasce dal fatto che non solo non si vedono ancora risposte di questo tipo, ma non si comprende nemmeno bene il luogo dove queste risposte si possano discutere. Forse è un’eccezione nella recente riunione d’emergenza del G7 la proposta di Giorgia Meloni ai membri di questo “gruppo” che rappresenta le maggiori democrazie del mondo di concordare iniziative economiche e militari con il Consiglio di Cooperazione del Golfo: mi pare che questa sia una mossa nella direzione giusta. Mentre israeliani e americani sono impegnati nell’intervento militare che hanno autonomamente scelto, mentre si fa pressione per trovare soluzioni diplomatiche alla crisi, non ci si lascia solo intimidire dagli attacchi terroristici dei fanatici iraniani, e si assumono iniziative distinte da quelle dell’Idf e dell’Us Army ma non contrapposte.