Vladimir Putin, "difesa aerea schierata sopra la residenza di Sochi"

Un sistema missilistico di difesa area: Vladimir Putin lo avrebbe fatto installare vicino alla sua residenza segreta nei pressi di Sochi, stando a quanto riportato dal team di Alexei Navalny, l’oppositore russo ora in carcere, citato da Ukrainska Pravda. Sarebbe stata postata anche una foto della presunta difesa area, posizionata a un chilometro dalla presunta casa dello zar. Si tratterebbe di un complesso di edifici che, ufficialmente, apparterrebbe a Gazprom, ma che in realtà sarebbe la residenza segreta dove il presidente russo alloggia quando va a sciare.

Ma non è tutto. Perché - come riporta il Giornale - pare che altre difese aeree siano state installate anche nei dintorni di altre due residenze di Putin, a Valdaj e a Novo-Ogaryovo, e di alcuni edifici attorno al Cremlino. Secondo Ukrainska Pravda, inoltre, le autorità di Mosca avrebbero iniziato ad abbattere le foreste per localizzare i sistemi di difesa aerea nella capitale russa.

Intanto, sul fronte della guerra, sarebbe stata presa la città di Bakhmut. Lì, sul palazzo dell’amministrazione comunale, da domenica notte starebbe sventolando la bandiera russa. "Tecnicamente la città è nostra. Il nemico è concentrato nelle aree occidentali", ha detto Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner, composto da mercenari che stanno avendo un ruolo attivo nel conflitto, soprattutto in Donbass.