Donald Trump in arresto, come arriva in Tribunale: mondo spiazzato

Tutto pronto per l'arresto di Donald Trump, il primo di un ex presidente degli Stati Uniti. Ma ancora una volta il Tycoon, in una New York blindatissima nel timore di scontri di piazza tra i suoi supporter, gli ultrà avversari e le forze dell'ordine, ha deciso di stupire il mondo. Poco dopo le 19 ore italiane l'ex presidente repubblicano, che si ricandiderà alla Casa Bianca nel 2024, è arrivato nell'edificio della Procura di Manhattan, dove verrà arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti sottobanco durante la campagna presidenziale del 2016 per mettere a tacere l'attrice a luci rosse Stormy Daniels, che sosteneva di avere avuto con lui un incontro sessuale extraconiugale.

Trump poche ore prima aveva chiesto di spostare il processo da Manhattan a Staten Island, e molti si attendevano un suo discorso prima di entrare nel palazzo. Invece The Donald è uscito dalla Trump Tower circondato dalle telecamere e ha mostrato il pugno destro alla folla che lo acclamava. Quindi è salito sulla sua auto nera e un codazzo di vetture di sicurezza lo ha scortato fino al tribunale, dove è entrato alla chetichella, pur circondato da migliaia di persone tra giornalisti, cameraman, fotografi e cittadini comuni. Non una parola, laddove i più apocalittici si aspettavano qualche invettiva capace di scatenare l'inferno, come a Capitol Hill nel giorno dell'Epifania del 2021.



Anche la ex First lady Melania Trump è arrivata alla Trump Tower, come sottolineato dal tabloid britannico Mirror ricordando che secondo alcune voci Trump potrebbe dover affrontare anche il divorzio, più che spiacevole ripercussione "privato" dello scandalo a luci rosse.

JUST NOW: Trump gives fist pump as he leaves for courthouse in NYC.pic.twitter.com/tMlTiOPaIo — Collin Rugg (@CollinRugg) April 4, 2023

DONALD TRUMP HAS LEFT TRUMP TOWER TO SURRENDER HIMSELF!



GOD HELP US. pic.twitter.com/LgQzmvhTcl — Graham Allen (@GrahamAllen_1) April 4, 2023