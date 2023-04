Choc nei cieli: "Quando sei in volo e...", cosa state vedendo

09 aprile 2023 a

Attimi di stupore per Valentina Rueda Velez. La top model si trovava in aereo quando un disco a forma di freccia è passato a fianco del velivolo, a circa 6mila metri d’altezza. L'oggetto misterioso è apparso nei cieli ed è stato ripreso dalla Velez. "Quando sei in volo e vedi gli alieni", ha scritto nella sua storia Instagram. Il video è diventato in fretta virale.

E anche se non presenta né data né luogo, è considerato come uno dei migliori mai catturati sugli Ufo. Intanto anche in Italia ci sono stati alcuni avvistamenti sospetti. A Salerno erano stati avvistati diversi oggetti volanti non identificati. Solo successivamente si è capito che altro non erano che dei palloncini.

"Sono stati esaminati ben 17874 frame che compongono il filmato, uno ad uno evidenziando ogni minimo dettaglio - ha spiegato l'investigatore ufologo Angelo Maggioni -, compresi i giochi luce ombra che hanno avuto un ruolo fondamentale per scovare i fili, infatti ogni qualvolta, nella parte finale del video, che i palloncini venivano 'bagnati' dai raggi solari, questi evidenziano anche i fili presenti rilevandone la presenza". Insomma un lavorone che però è servito per fare chiarezza: "Ci sono volute ben 12 ore di lavoro da parte dei programmi per ottenere un risultato soddisfacente, risultato che a mio avviso pone fine in modo definitivo al mistero degli oggetti volanti di Salerno".