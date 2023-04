Melania Trump, divorzio con Donald? Occhio a questo video

10 aprile 2023 a

Dopo lunghi giorni di rumors circa l'imminente divorzio, indiscrezioni tornate a circolare dopo quelle che circolarono durante l'intera presidenza di Donald Trump, ecco che la moglie del tycoon, Melania Trump, torna a mostrarsi al suo fianco (cosa che non aveva fatto nei giorni scorsi, quelli dell'incriminazione a New York per il caso-Stormy Daniels).

Donald e Melania Trump sono stati infatti pizzicati insieme per il pranzo di Pasqua nel club di Mar-a-Lago, in Florida, dove si trova la residenza dell'ex presidente degli Stati Uniti.

In un video che è stato pubblicato su Instagram si vede la coppia arrivare nel locale, accolta da una standing ovation degli altri commensali. I due poi hanno preso posto nel loro consueto tavolo nella sala da ballo dell'esclusiva struttura. Immagini che affievoliscono le voci circa il possibile divorzio, che come detto erano tornate a circolare per il silenzio tenuto per tutta la scorsa settimana dall'ex first lady. Melania Trump aveva soltanto scritto un breve messaggio di auguri di Buona Pasqua sui social. Poi, il pranzo con Donald.