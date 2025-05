Usa, chiama un bimbo "n***"? Minacciata, chiede aiuto: raccolti 600mila dollari

Shiloh Hendricks, una donna americana di Rochester - in Minnesota - sta raccogliendo una cifra consistente - parliamo già di 600mila dollari - grazie a una raccolta fondi aperta di recente. La signora, infatti, ha chiesto aiuto e protezione a causa delle tantissime minacce pesanti nate dopo aver pesantemente insultato un bambino di cinque anni con origini afroamericane.

In un video - diventato subito virale sui social - si vede la donna in un parco cittadino. Lì incrocia un bambino di origini afroamericane - tra l'altro affetto da autismo - e lo chiama "nigger": cioè "negr***". Da quel momento, si è alzato un vero e proprio polverone mediatico, con la donna che ha ricevuto pesanti minacce dai suoi concittadini.

Shiloh Hendricks of Rochester, MN, faces backlash after a viral video shows her shouting racial slurs directed at an autistic child. She started a Crowdfunding Campaign to relocate from the area which has raised over $350,000 with a goal of $1M pic.twitter.com/AXbJxh6I1I