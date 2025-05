Israele, il piano di Netanyahu: "Invasione massiccia di Gaza"

"Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza , secondo le raccomandazioni dello Stato maggiore. Poi la esamineremo, e sarà necessario un esame politico, a partire dal primo ministro e dallo staff. Lo esigo": il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo ha detto in un nuovo video postato su X in cui risponde alle domande poste dal suo ufficio stampa. Sulla decisione di non istituire una commissione statale d'inchiesta sul 7 ottobre, invece, ha affermato che si farà ma dopo la fine della guerra. E poi ha aggiunto: "Perché ciò accada, è necessario che si tratti di una commissione accettabile per l'intera opinione pubblica".

Netanyahu, in ogni caso, non ha specificato quanto territorio dell'enclave sarà occupato nell'ambito della nuova offensiva delle Idf. Tuttavia, ha ribadito che i soldati israeliani non entreranno a Gaza per condurre raid e poi ritirarsi. "L'intenzione è l'opposto", ha precisato. Di fronte a queste parole si è detto "allarmato" il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, come riferito dal portavoce del Palazzo di Vetro, Farhan Haq.