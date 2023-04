Kate Middleton, "ce l'ha a morte con Meghan": lo sfregio imperdonabile

18 aprile 2023 a

Le voci secondo cui Kate Middleton e Meghan Markle sarebbero in cattivi rapporti si rincorrono da anni. Le dirette interessate non hanno mai smentito le indiscrezioni che le riguardano, anzi puntualmente fonti vicine a Buckingham Palace affermano che non sono mai andate veramente d’accordo. L’ultimo retroscena è stato rivelato da alcuni esperti di corte e riguarda gli ultimi istanti di vita della regina Elisabetta.

Il Daily Mail ha riportato un estratto del libro “Our King”, scritto dal biografo reale Robert Jobson: quando la sovrana era arrivata ormai al termine della propria vita, tutti i figli e i nipoti desideravano starle accanto. Meghan Markle non era però la benvenuta, ma re Carlo era consapevole del fatto che il figlio Harry avrebbe insistito per portarla con sé al capezzale della nonna. Per non escludere soltanto Meghan, Carlo ha allora deciso di non concedere neanche a Kate Middleton l’ultima visita alla regina morente.

Questa decisione avrebbe però indispettito la moglie del principe William, che a differenza di Meghan era molto legata alla sovrana e avrebbe quindi voluto darle l’ultimo saluto. Nella sua autobiografia “Spare”, il principe Harry ha spiegato che lui e la moglie si sono precipitati a Londra non appena ha saputo delle condizioni gravi della nonna, salvo poi rimanere male quando ha scoperto che Meghan non era la benvenuta.