Kate Middleton, le scippano la borsetta in diretta

28 aprile 2023 a

a

a

Hanno scippato la borsetta a Kate Middleton, e tutto davanti all'obiettivo di telecamere e fotografi e sotto gli occhi, sconcertati, dei sudditi della Principessa. Sconcertati e, va detto, divertiti, perché la mano lesta è quella di un bimbo di appena un anno, Daniel Williams, che di mollare la prestigiosa refurtiva proprio non aveva intenzione.

Kate Middleton sconvolge il mondo: da dove arrivano questi orecchini

La moglie del Principe William stava svolgendo una delle sue visite di rappresentanza, incontrando la popolazione del villaggio di Aberfan. Il "suo" regno, visto che siamo in Galles e William e Kate hanno ereditato da Re Carlo il titolo, appunto, di Principi del Galles. Pur separata dalle transenne, la consorte non va troppo per il sottile né i protocolli di sicurezza appaiono molto stringenti. Kate chiacchiera con le persone qualunque in attesa di una foto o di scambiare anche solo una parola con la futur sovrna. Passa rassegna volti, stringe mani. Quindi si trova di fronte a una signora che ha in braccio un tenero frugoletto biondo. Non appena vede a distanza ravvicinata la borsa della Principessa, una costosa handbag di Mulberry, il bimbo non ci pensa su due volte e la agguanta, portandosela al petto.

La Principessa tenta una debole, divertita resistenza, per poi decidere di lasciare la "refurtiva" al piccoletto che intanto urlava a non più non posso. Kate procede oltre e solo l'intervento deciso della mamma le consente di riappropriarsi della borsa, tra le risate generali. Non quelle di Daniel, visibilmente stizzito.