Re Carlo, Anna rovina l'incoronazione: "Monarchia snella? Non sono d'accordo"

Una vera e propria bomba a pochi giorni dall'incoronazione di Re Carlo. Questa volta a scatenare la tempesta all'interno della famiglia reale è la sorella, la principessa Anna. Il sovrano ha più volte ripetuto di volere una monarchia snella, ovvero un organigramma della Casa Reale costituito da poche persone. Insomma una sorta di Royal Family ristretta tagliando così alcuni titoli nobiliari in giro per la Gran Bretagna.

Una posizione questa che non piace affatto alla sorella Anna che in un'intervista esplosiva alla Cbc mette nel mirino proprio Carlo mandandogli un chiaro avvertimento: "La monarchia più snella? Non credo sia una buona idea".

Secondo la principessa, secondogenita della regina Elisabetta e del Duca di Edimburgo, Filippo, "l'idea di una monarchia ristretta è stata proposta in passato, quando c'erano più persone coinvolte" in famiglia. Ora però, "non mi pare una buona idea. Non so che cosa altro potremmo fare, in questo senso". Anna ha aggiunto che "la monarchia", così com'è oggi, "offre una stabilità per la quale al momento non mi pare di vedere alternative" e che suo fratello Carlo "non cambierà dopo esser incoronato. Ha avuto molto tempo per prepararsi e dunque non vedo perché dovremmo vedere un'altra persona". E le malelingue vedono in questa sua uscita, proprio a pochi giorni dell'incoronazione, una sorta di rivalità mai superata col fratello.