Re Carlo, il nipote lo umilia: scatta subito la "punizione"

La cerimonia di incoronazione di re Carlo III in Inghilterra ha incuriosito molto sia i sudditi che gli osservatori esterni. Attorno alla famiglia reale inglese c'è da sempre un interesse molto forte. Non per tutti, però, l'evento sarebbe stato interessante. Di sicuro non per il piccolo Louis, il terzogenito di William e Kate.

In un video, che poi ha fatto il giro del mondo, si vede il principino che sbadiglia accanto alla sorella maggiore Charlotte nel bel mezzo della cerimonia. E il momento di distrazione non sarebbe avvenuto solo una volta. Il bambino è stato inquadrato più volte mentre sbadigliava dalle telecamere che riprendevano l’incoronazione del nonno. L'evento è stato probabilmente troppo lungo e noioso per un bambino di soli 5 anni. Tra l'altro, non è nemmeno la prima volta che il piccolo mostra insofferenza per eventi così lunghi. Era già successo al Giubileo di Platino della regina Elisabetta a giugno dell'anno scorso.

Louis, infatti, quasi sicuramente non sa ancora cos’è il rispetto delle regole reali. Diverso invece l'atteggiamento di Charlotte, che è la secondogenita dei futuri re e regina d'Inghilterra. La bambina si mostra sempre impeccabile agli eventi reali. Lo si è visto anche in passato. In particolare, in un video in cui il fratello sbadiglia, sembra proprio che Charlotte lo guardi severa come per richiamarlo all’ordine.