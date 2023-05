Kate Middleton, trionfo all'incoronazione: come la beccano

06 maggio 2023 a

Anche l'occhio vuole la sua parte. E così, nel giorno dell'incoronazione di Re Carlo III all'abbazia di Westminister, fotografi e i cameraman di mezzo mondo erano concentrati nell'immortalare i gesti e i look dei protagonisti coronati. Sui social la più apprezzata è stata senza dubbio Kate Middleton, moglie dell'erede al trono principe William. Entrambi indossano gli abiti tradizionali, parte integrante del rito religioso e, insieme, politico. Kate indossa un soprabito color bluette, nella nuance blu Klein, mentre William è caratterizzato da un soprabito a mantello color blu navy.

Un diluvio di commenti ammirati ed estasiati dall'eleganza di Kate, che ha gioco facile nel rubare la scena alle altre bellezze reali presenti alla cerimonia. Una missione resa più facile peraltro dall'assenza della rivale Meghan Markle, cognata e moglie di Harry, rimasta in California a differenza del secondogenito di Carlo e Diana (relegato comunque in terza fila).

Obiettivi puntati anche sul principino Louis, terzogenito di William e Kate. Mentre il fratello maggiore Charles è paggio d'onore di nonno Carlo, il bimbo sbadiglia, si muove piuttosto insofferente, guarda il soffitto annoiato e stuzzica la sorella Charlotte accanto a lui. Il più piccolo dei duchi di Cambridge, cinque anni e quarto in linea di successione, aveva già conquistato i sudditi durante il giubileo della defunta nonna Regina Elisabetta, facendo le boccacce dal balcone di Buckingham Palace.

Oltre a Carlo, l'altra grande protagonista della giornata è Camilla Parker Bowles. E il suo look nasconde un importante messaggio politico: nella sua corona non c'è infatti il diamante indiano Koh-i-noor, ritenuto un simbolo del colonialismo e rimosso per evitare polemiche.