Mar Nero, "rischio collisione": paura nei cieli, a un passo dalla guerra mondiale

07 maggio 2023 a

a

a

Un jet da combattimento russo Sukhoi Su-35 ha intercettato e si è avvicinato pericolosamente all’aereo polacco Let L-410 che stava eseguendo un pattugliamento dello spazio aereo internazionale per l’agenzia di protezione delle frontiere Frontex della Unione europea sul Mar Nero vicino alla Romania, rischiando la collisione. Lo ha riferito l’agenzia polacca per la protezione delle frontiere, che ha accusato l’aereo da combattimento russo di aver condotto "manovre aggressive e pericolose" avvicinandosi in tre occasioni al Let a una distanza di soli cinque metri - senza quindi mantenere una distanza di sicurezza - provocando turbolenze, perdita di quota e una temporanea perdita di controllo dell'aereo, ha sottolineato Anna Michalska, portavoce della guardia di frontiera polacca.

Il Let, che viaggiava con a bordo due piloti e tre funzionari della protezione delle frontiere, ha perso quota ed è riuscito ad atterrare in sicurezza solo grazie alle capacità dei piloti, spiegano i funzionari polacchi. Un gravissimo episodio che avrebbe potuto portarci a un passo dalla guerra mondiale.