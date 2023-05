Meghan Markle, mentre Harry era a Londra... Beccata così: sospetti rovinosi

08 maggio 2023 a

L'assenza di Meghan Markle alla cerimonia di incoronazione di Carlo III ha fatto parecchio discutere nei giorni scorsi. All'evento dello scorso 6 maggio ha partecipato solo Harry, secondogenito del sovrano. Mentre il duca di Sussex era a Londra, l'ex attrice americana è stata avvistata in California, mentre faceva una passeggiata insieme ad amici di vecchia data.

Pare che la moglie del principe Harry abbia deciso di non volare a Londra per rimanere a casa con i suoi bambini Archie e Lilibet Diana. Anche perché il maschietto avrebbe festeggiato quattro anni proprio il 6 maggio. La duchessa di Sussex, però, è riuscita ad attirare l'attenzione anche oltreoceano. E infatti è stata paparazzata mentre si godeva un'escursione tra i boschi, snobbando dunque Carlo pure in televisione.

A pizzicare la Markle è stato Tmz. Insieme a lei, su una collina nella zona di Santa Barbara, c'erano Markus Anderson e Heather Dorak. Nelle foto che stanno facendo il giro dei social, Meghan indossa un completo molto sportivo: leggins e canotta neri, calzettoni a righe azzurre e blu e scarpe da trekking. A completare il look un cappello chiaro e occhiali da sole scuri. Secondo un'altra indiscrezione, inoltre, pare anche che al momento i rapporti tra lei e il marito non siano proprio sereni.